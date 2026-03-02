25.500 Verletzte im Burgenland – alle 21 Minuten ein Unfall

Im Burgenland haben sich im Jahr 2025 rund 25.500 Personen so schwer verletzt, dass sie ambulant oder stationär in einem Spital behandelt werden mussten. Das geht aus der Unfallbilanz 2025 der Präventionsinstitution KFV hervor. Gegenüber dem Jahr davor entspricht das einem Anstieg von zwei Prozent.

Umgerechnet bedeutet das: Alle 21 Minuten wird im Burgenland im Durchschnitt jemand so schwer verletzt, dass eine Spitalsbehandlung notwendig ist.

Mehr Verletzungen

Österreichweit stieg die Zahl der spitalsbehandelten Verletzten im Vorjahr um rund zwei Prozent auf rund 824.400. Besonders deutlich fiel die Entwicklung bei den Senioren (65plus) aus: Hier erhöhte sich die Zahl der Verletzten um fünf Prozent auf 266.100. Laut Statistik Austria leben derzeit mehr als 1,9 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter in Österreich. Seit 2021 ist diese Zahl um 163.000 Personen beziehungsweise neun Prozent gestiegen.