Trennwände auf gesamter Länge der S 31

Die Exekutive könne zwar nicht beeinflussen, ob ein Mensch bei einem Verkehrsunfall stirbt, das hänge von der Rettungskette oder dem Zustand des Fahrzeugs ab, erläuterte Stipsits. Aber die Polizei könne ihren Teil beitragen, die Zahl der Verkehrstoten zu senken, indem man versuche, die Zahl der Unfälle zu reduzieren.

Dazu soll die Kontrolldichte auf Schnellstraßen und Autobahnen beibehalten, auf Freilandstraßen und im Ortsgebiet aber verstärkt werden. „Wir wollen das Geschwindigkeitsniveau in den Ortsgebieten generell senken, Autofahrer halten sich oft nicht an die 50 km/h“, sagte der Chef von 130 Verkehrspolizisten. Und es gibt weiter die via Medien angekündigten Planquadrate. Heuer sind unter anderem 264 Schwerpunktaktionen gegen das Telefonieren am Steuer geplant und demnächst „verstärkte Kontrollen im Fasching“. Stipsits: „Man wird uns sehen“.

Reagiert hat auch die Asfinag auf die vier Toten auf der S 31 bei Weppersdorf. Der ursprünglich von Mattersburg bis Weppersdorf geplante „Sicherheitsausbau“ samt Mitteltrennwand aus Beton, soll nun von „ Weppersdorf bis Oberpullendorf Nord“ fortgeführt werden, erfuhr der KURIER von der Autobahngesellschaft. Für die „einstreifigen Bereiche von Oberpullendorf Nord bis Süd und den Zubringer Stoob“ sei eine „Bestandsoptimierung“ geplant. Kosten und Zeitplan fehlen noch.