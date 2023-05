Tiefe Betroffenheit: Land trauert um Manfred Grauszer

Manfred Grauszer war von 2014 bis Ende 2019 Präsident des Landesverwaltungsgerichtes (LVwG) Burgenland. Bereits ab 2002 leitete er den Unabhängigen Verwaltungssenat (UVS) Burgenland.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zeigt sich tief betroffen vom Ableben des früheren LVwG-Präsidenten. „Mit Manfred Grauszer verliert das Burgenland eine vielseitige Persönlichkeit, die mit hohem fachlichen Verständnis und großem persönlichen Einsatz die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Land wesentlich geprägt hat. Mein tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen Manfred Grauszers“, so Doskozil in einer Aussendung.

➤ Mehr dazu: Gerichtspräsident Grauszer geht: „Es war sehr schön“