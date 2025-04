Themengottesdienste in Zurndorf: Wenn Piraten die Kirche „entern“

„Kirche einmal ganz anders“ lautet das Motto, dem sich Götzendorfer verschrieben hat – nicht zum ersten Mal. Seit November 2024 hat der Geistliche vom Gemeindeverband Nordburgenland (ihm gehören die Evangelischen Pfarrgemeinden Zurndorf, Nickelsdorf und Deutsch Jahrndorf an, Anm.) bis dato fünf Themengottesdienste geleitet. Dabei werden christliche Motive aufgedeckt, die sich zuhauf in den Genres Fantasy und Science-Fiction wiederfinden. Gekonnt zieht Götzendorfer Parallelen zwischen Filmhandlung und biblischen Texten .

Ein Beispiel: Im Themengottesdienst von Februar 2025 stellte der junge Pfarrer – er wird im kommenden Juni 30 – die Frage: „Freier Wille? Sind wir in einer Matrix gefangen?“ Andere Messen widmeten sich den Filmserien „ Star Wars “ und „ Herr der Ringe “– wobei man mit den unverdächtigen Titeln „Macht der Sterne“ und „Gefährten des Glaubens“ in puncto Urheberrecht stets auf der sicheren Seite blieb.

Doch was haben Piraten mit dem christlichen Glauben am Hut? Auch für diese Messe fand Sebastian Götzendorfer ein Leitmotiv, das er folgendermaßen beschreibt: „Das Kirchenschiff verwandelte sich in ein Boot der Gemeinschaft. Jung und Alt gingen gemeinsam auf große Fahrt – mit einem Kompass, der nicht nach Norden zeigt, sondern dorthin, wo unser Herz schlägt.“ Die Gläubigen bezeichnet der Pfarrer als „Mannschaft aus Getauften“, den Heiligen Geist als „inneren Kompass, der durchs Leben zum Reich Gottes führt“.

In der Zurndorfer Kirche sorgte am Sonntag aber nicht nur das abenteuerliche Thema für frischen Wind; es wurde auch die neue Evangelische Liturgie ausprobiert. Die „Gottesdienstordnung der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich 2. Reihe“ darf seit Dezember 2024 verwendet werden.

Themengottesdienste gibt es übrigens auch in anderen Evangelischen Kirchen in Österreich: So sorgten im vergangenen Frühjahr beispielsweise „Harry Potter“-Messen in Graz für Aufsehen. In Zurndorf stehen als nächstes Drachen auf dem Programm: Beim nächsten Themenabend am 1. Juni (17 Uhr).