Burgenland

Südburgenland: Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser

In der Gemeinde Wiesfleck im Bezirk Oberwart wurden im Trinkwasser Verunreinigungen gefunden.
03.03.2026, 09:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wasser fließt aus einem Wasserhahn in ein Glas.

In Ortsteilen der Gemeinde Wiesfleck (Bezirk Oberwart) sind bei Untersuchungen Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser nachgewiesen worden.

Die Ursache für die Verunreinigung ist noch unklar, möglich sei etwa unsachgemäßer Umgang dieser Mittel im Quellgebiet, teilte die Gemeinde mit. Die Wasserversorgung der betroffenen Gebiete erfolge nun über Wiesfleck.

Wer hat Ortstafeln beschmiert? „Ewiggestrige oder Dummköpfe“

In der Mitteilung der Gemeinde, über die am Dienstag auch die Kronen Zeitung berichtete, heißt es, dass bei Trinkwasserproben in den Ortsteilen Schreibersdorf, Schönherrn und Weinberg Glyphosat und Pestizide vorgefunden wurden.

Noch sei nicht bekannt, wie es zu der Verunreinigung gekommen ist. Möglich seien etwa Umwelteinflüsse im Bereich der Quelle oder unsachgemäßer Umgang mit den Pestiziden ebendort.

Oberwart
Agenturen  | 

Kommentare