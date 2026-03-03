Südburgenland: Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser
In Ortsteilen der Gemeinde Wiesfleck (Bezirk Oberwart) sind bei Untersuchungen Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser nachgewiesen worden.
Die Ursache für die Verunreinigung ist noch unklar, möglich sei etwa unsachgemäßer Umgang dieser Mittel im Quellgebiet, teilte die Gemeinde mit. Die Wasserversorgung der betroffenen Gebiete erfolge nun über Wiesfleck.
In der Mitteilung der Gemeinde, über die am Dienstag auch die Kronen Zeitung berichtete, heißt es, dass bei Trinkwasserproben in den Ortsteilen Schreibersdorf, Schönherrn und Weinberg Glyphosat und Pestizide vorgefunden wurden.
Noch sei nicht bekannt, wie es zu der Verunreinigung gekommen ist. Möglich seien etwa Umwelteinflüsse im Bereich der Quelle oder unsachgemäßer Umgang mit den Pestiziden ebendort.
