Südburgenland: Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser

In Ortsteilen der Gemeinde Wiesfleck (Bezirk Oberwart) sind bei Untersuchungen Glyphosat und Pestizide im Trinkwasser nachgewiesen worden.

Die Ursache für die Verunreinigung ist noch unklar, möglich sei etwa unsachgemäßer Umgang dieser Mittel im Quellgebiet, teilte die Gemeinde mit. Die Wasserversorgung der betroffenen Gebiete erfolge nun über Wiesfleck.