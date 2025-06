Strompreis: Firma erstritt Rückzahlung von Burgenland Energie

Die Wiener Anwaltskanzlei Brandl Talos berichtete, dass das Urteil des Bezirksgerichts am 4. Mai rechtskräftig wurde. Anwalt Patrick Mittlböck appellierte nun an Unternehmen: "Wenn die Preisanpassung nicht nachvollziehbar begründet wurde, kann die Differenz zwischen altem und neuem Verbrauchspreis in vielen Fällen rückgefordert werden." Die Kanzlei kündigte dazu auch zwei Infoveranstaltungen im Burgenland an.