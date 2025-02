Stromausfälle im Bezirk Mattersburg nach Defekt in Trafostation

Im Bezirk Mattersburg im Nordburgenland ist es am Sonntagvormittag zu Stromausfällen gekommen, bestätigte ein Sprecher der Netz Burgenland einen Bericht des ORF Burgenland.

Grund sei laut Netz Burgenland ein Defekt in der Trafostation Krensdorf, der einen weiteren Defekt in der Station in Mattersburg ausgelöst habe.