Warum heuer eine Ziege den Weihnachtsmann ersetzt
In der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen steht die Adventzeit heuer im Zeichen besonderer Begegnungen – und eines ungewöhnlichen Weihnachtsgastes: Ziege Gundi. Am 24. Dezember wird sie als „Weihnachtsmann“ die Lodge besuchen und für festliche Stimmung sorgen.
„Unsere Ziege erinnert daran, dass der Sinn von Weihnachten in berührenden Begegnungen liegt“, sagt Martin Adelwöhrer, General Manager der Therme.
Bereits am Sonntag wurde das traditionelle Charity-Adventfenster eröffnet. Unter dem Motto „Weihnachtswunderland für Alt und Jung“ erwartete die Gäste eine lebende Krippe, Esel Mathilda und musikalische Umrahmung. Der Reinerlös des Abends kommt dem Ö3-Weihnachtswunder zugute.
Zwischen 16 und 20 Uhr werden an einem Punschstand Spenden gesammelt, die Bedürftigen zugutekommen. Besucherinnen und Besucher können sich zudem auf Punsch, weihnachtliche Schmankerl und Geschenkideen freuen.
Angebote im Advent
Auch abseits des Charity-Events bietet die Therme in der Adventzeit zahlreiche Wohlfühlangebote: Adventaufgüsse, Zimtöl-Massagen und Klangerlebnisse mit Klangschalen sorgen für Entspannung und Einstimmung auf das Fest.
Für Kinder gibt es in der Forschungsstation ein eigenes Programm mit einem Nikolo-Forscherpass, der spielerisch durch die Weihnachtszeit führt. So verbindet die Therme heuer festliche Atmosphäre, regionale Gemeinschaft und soziales Engagement auf besondere Weise.
