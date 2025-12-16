Warum heuer eine Ziege den Weihnachtsmann ersetzt

In der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen steht die Adventzeit heuer im Zeichen besonderer Begegnungen – und eines ungewöhnlichen Weihnachtsgastes: Ziege Gundi. Am 24. Dezember wird sie als „Weihnachtsmann“ die Lodge besuchen und für festliche Stimmung sorgen.

„Unsere Ziege erinnert daran, dass der Sinn von Weihnachten in berührenden Begegnungen liegt“, sagt Martin Adelwöhrer, General Manager der Therme. Bereits am Sonntag wurde das traditionelle Charity-Adventfenster eröffnet. Unter dem Motto „Weihnachtswunderland für Alt und Jung“ erwartete die Gäste eine lebende Krippe, Esel Mathilda und musikalische Umrahmung. Der Reinerlös des Abends kommt dem Ö3-Weihnachtswunder zugute.