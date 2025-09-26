Spektakulärer Einsatz: Auto landete in Baustellengrube
Am Donnerstagabend passierte in Neusiedl am See bei der "BH-Kreuzung" (Wiener Straße/Obere Hauptstraße) ein Unfall.
Kurz nach 20.30 Uhr fuhr ein Autolenker mit der Vorderachse seines Fahrzeuges in die Künette der dortigen Nachtbaustelle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Unfall in Neusiedl am See
Die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See rückte zur Fahrzeugbergung aus. Mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges konnte das Auto zurück auf die Straße befördert werden. Anschließend wurde es auf einem Parkplatz gesichert abgestellt.
Ein platter Vorderreifen machte eine sofortige Weiterfahrt unmöglich. Nach einer dreiviertel Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.
Baustelle noch bis Frühjahr 2026
Die Arbeiten auf der Kreuzung bei der Neusiedler Bezirkshauptmannschaft werden voraussichtlich noch bis zum Frühjahr 2026 andauern. Bei dem Verkehrsknotenpunkt müssen diverse Leitungen erneuert werden.
Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird nur in den Abend- und Nachtstunden, zwischen 20.30 Uhr und 4 Uhr, gearbeitet.
