„Skyability“ ist seit zehn Jahren mit Drohnen auf Erfolgskurs

„Was hier in Siegendorf entstanden ist, ist ein Paradebeispiel für das, was wir im Burgenland fördern“, sagte Wirtschaftslanderat Leonhard Schneemann (SPÖ) beim Festakt. Ein Meilenstein war der Innovationspreis Burgenland 2022 für die Schiffbarkeitsanalyse von Fließgewässern – laut Schneemann ein „echter Durchbruch in der Vermessungstechnik“.