Signalpistole ging im Auto los: Winzer schwer verletzt

Durch eine Signalpistole wurde am Sonntag in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) ein Winzer schwer verletzt. Der Mann wollte Rehe aus seinem Weingarten vertreiben, nahm deshalb die Pistole und fuhr mit seinem Wagen los. Dabei löste sich noch im Fahrzeug ein Schuss.

Mehrstündige Notoperation

Die Leuchtrakete explodierte im Wagen direkt neben dem Burgenländer, der Verbrennungen und schwere Handverletzungen erlitt. Er wurde vom Team eines Notarzthubschraubers versorgt und danach ins Wiener AKH geflogen. Dort wurde er mehrere Stunden lang notoperiert, die Brandwunden wurden versorgt. Weshalb sich der Schuss vorzeitig gelöst hatte, ist noch nicht bekannt.