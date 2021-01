Seit Sonntag werden niedergelassene Ärzte im Burgenland geimpft

Nach und nach sollen in den kommenden Wochen dann Ärzte und Ordinationsmitarbeiter flächendeckend geimpft werden. „Diese abgestufte Vorgangsweise ist notwendig, da wir vom Bund leider nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung gestellt bekommen“, erläuterte Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann.

Parallel zum medizinischen Personal läuft auch die Durchimpfung der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen weiter. In vielen Heimen liege die Impfbereitschaft der Bewohner bei rund 90 Prozent, zeigte sich der Gesundheitslandesrat erfreut. Mit Stand Sonntagfrüh waren im Burgenland insgesamt 3.300 Personen geimpft worden.

54.849 Massentests - 74 positiv

Derweil wurden am Sonntag die Massentests abgeschlossen, 54.849 Personen haben daran teilgenommen, 74 waren positiv. Am 23. Jänner sollen in Gols, Eisenstadt, Müllendorf, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz sieben Impf- und Testzentren in Betrieb gehen. Diese sollen sieben Tage die Woche von 7 bis 20 Uhr geöffnet sein. Zunächst werde dort nur getestet, auf längere Sicht sollen diese auch zu Impfstraßen ausgebaut werden, sobald genügend Impfstoff vorhanden sei, kündigte Schneemann an.