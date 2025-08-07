Schwerer Unfall mit vier Verletzten auf der A4
Zusammenfassung
- Schwerer Unfall auf der A4 bei Neusiedl am See mit vier Verletzten am Donnerstagmorgen.
- Zwei Notarzthubschrauber flogen die Verletzten in Krankenhäuser, Ursache des Unfalls ist noch unklar.
- Autobahn wurde für Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt, zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort.
Kurz nach 7 Uhr kam es am Donnerstag auf der Ostautobahn A4 in Fahrtrichtung Ungarn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.
Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitschiene bei der Autobahnabfahrt Gewerbepark Neusiedl am See. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt.
Zwei Hubschrauber im Einsatz
Zwei Notarzthubschrauber (Christophorus C9 und C18) kamen zum Einsatz, die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen.
Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden. Der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Neusiedl am See dauerte rund zwei Stunden. Ebenfalls im Einsatz waren Polizei, Rotes Kreuz und Samariterbund mit insgesamt drei Rettungswagen, zwei Notarzthubschrauber und die ASFINAG.
