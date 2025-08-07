Schwerer Unfall mit vier Verletzten auf der A4

Kurz nach 7 Uhr kam es am Donnerstag auf der Ostautobahn A4 in Fahrtrichtung Ungarn zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitschiene bei der Autobahnabfahrt Gewerbepark Neusiedl am See. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Zwei Notarzthubschrauber (Christophorus C9 und C18) kamen zum Einsatz, die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser geflogen.