Schneefall forderte Feuerwehren im Bezirk Oberwart

Mehr als 25 winterbedingte Einsätze haben Feuerwehren im Bezirk Oberwart zu Weihnachten absolviert. Entlang der L361 und an Nebenstraßen waren zahlreiche Bäume unter der Schneelast umgeknickt und stellten „eine erhebliche Gefahr“ dar, berichtete das Bezirkskommando.

Die Helfer arbeiteten am Heiligen Abend und am Christtag daran, blockierte Verbindungen freizumachen und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Verletzt wurde niemand.