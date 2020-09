Schmuckdiebe bestahlen 88-Jährigen im Burgenland im Schlaf

Im Schlaf ist ein 88-jähriger Mann in seinem Haus in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) bestohlen worden. Die Täter gelangten in der Nacht auf Montag durch den Keller in das Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume im Erdgeschoß. Mit Schmuck und einem Mobiltelefon suchten sie das Weite, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

Ermittler sicherten am Tatort DNA-Spuren. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.