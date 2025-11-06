Schlosspark Esterhazy lockt Rockfans
Am Festivalkalender 2026 finden sich die Topstars in Eisenstadt ein.
Eisenstadt hat sich in den letzten Jahren als Festivalstadt etabliert. Gerade die Konzerte und Festivals, die Tausende von Rock und Pop begeisterte Menschen früher nach Wiesen haben pilgern lassen, finden jetzt im Park vom Schloss Esterhazy statt.
Immer mehr namhafte Bands kommen nach Eisenstadt. Auch 2026 werden altgediente Künstler wie Alice Cooper oder Manfred Mann den Schlosspark rocken.
