Schlepperaufgriff im Burgenland: Klopfzeichen retteten Migranten

Stundenlang sollen sie in einem Sprinter eingepfercht gewesen sein. Stundenlang ohne Wasser, Essen und mit immer weniger Luft. Bis sie von der österreichischen Polizei am Grenzübergang Deutschkreutz schließlich befreit wurden. Einen entsprechenden Bericht der Kronenzeitung bestätigte am Sonntag die Landespolizeidirektion Burgenland.