Schlepper baute im Burgenland auf Flucht vor der Polizei Unfall

Ein 37-jähriger mutmaßlicher Schlepper hat am Dienstag auf der Flucht vor der Polizei in Neusiedl am See einen Unfall gebaut und ist in weiterer Folge festgenommen worden. Der Belgier war vor einer Kontrolle am Grenzübergang Halbturn davongerast und in Neusiedl in ein anderes Auto gekracht.

Daraufhin flüchtete er, ebenso wie die vier Flüchtlinge, die bei ihm im Pkw saßen, zu Fuß weiter, wurde aber nach kurzer Zeit gestellt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

