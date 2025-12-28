25 Kilo Wolle: Wie Schafbock Rudolph vor Weihnachten gerettet wurde

Zwei Tage vor Weihnachten erreicht den Lebenshof Sonnenweide im Burgenland ein dringender Notruf: Eine Amtstierärztin aus dem Bezirk Oberwart bittet um Hilfe für einen vernachlässigten Schafbock. Die Besitzerin ist schwer krank, das Tier lebt allein in einem kleinen Verschlag – unkastriert, ungeschoren, verwahrlost.

„Wir hatten uns eigentlich auf ruhigere Tage eingestellt. Aber zwei Tage vor Weihnachten Nein sagen? Das war keine Option“, erinnert sich Elisabeth Nussbaumer, die gemeinsam mit ihrem Mann Andi Nussbaumer den Hof führt. Am nächsten Morgen machen sie sich mit dem Hänger auf den Weg. Vor Ort zeigt sich das ganze Ausmaß der Situation: Der Schafbock ist riesig, klatschnass, seine Wolle verfilzt und über zwanzig Zentimeter dick. „Er sah aus wie eine riesige Wollkugel – vorne schaute nur ein kleiner Kopf heraus“, schildert Andi Nussbaumer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © hof-sonnenweide.at Kurz vor Weihnachten rettet der Lebenshof Sonnenweide im Burgenland einen vernachlässigten Schafbock. Die Aktion wurde zur Weihnachtsgeschichte mit Happy End.

Gemeinsam mit der Amtstierärztin gelingt es, das Tier in den Anhänger zu bringen. Der erste Weg führt zur Tierärztin, die den Bock kostenlos untersucht und kastriert. Die Diagnose: Abgesehen von einer leichten Fehlstellung eines Fußes ist das Tier erstaunlich gesund. Doch die Wolle muss dringend ab. Ein spontan organisierter Schafscherer entfernt rund 25 Kilogramm Wolle und kümmert sich auch um die stark vernachlässigten Klauen – ebenfalls unentgeltlich.

