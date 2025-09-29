Bezirk Mattersburg

Hoher Schaden bei Einbruch in Jagd-Geschäft im Burgenland

Ein Jäger hält ein Gewehr mit Zielfernrohr in der Hand.
Die Diebe ließen keine Waffen mitgehen, sondern viel eher Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte und Ferngläser.
29.09.25, 09:21
Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in einen Laden für Jagdausrüstung im Bezirk Mattersburg eingestiegen. 

Sie haben zwei Vitrinen eingeschlagen und optische Geräte wie Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte und Ferngläser gestohlen. 

Schaden bei 100.000 Euro

Waffen wurden keine entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

(Agenturen, Sta)  | 

