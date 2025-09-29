Hoher Schaden bei Einbruch in Jagd-Geschäft im Burgenland
Die Diebe ließen keine Waffen mitgehen, sondern viel eher Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte und Ferngläser.
Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Samstag in einen Laden für Jagdausrüstung im Bezirk Mattersburg eingestiegen.
Sie haben zwei Vitrinen eingeschlagen und optische Geräte wie Zielfernrohre, Nachtsichtgeräte und Ferngläser gestohlen.
Schaden bei 100.000 Euro
Waffen wurden keine entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.
