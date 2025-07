"SALON Österreich 2025": Das sind die neun Sieger aus dem Burgenland

Die Auswahl der Sieger erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst qualifizieren sich Weine über Wettbewerbe wie den „Weg in den SALON“ und über die Landesweinbewertungen – im Burgenland über die burgenländische Landesweinbewertung. Bei der finalen Blindverkostung treten dann die besten Weine aller Bundesländer gegeneinander an.

„Der SALON Österreich ist eine bedeutende Auszeichnung für die Winzerinnen und Winzer des Burgenlandes“, betont Christian Zechmeister, Geschäftsführer der Wein Burgenland. Der Wettbewerb zeige, „wie sich Qualität und Nachhaltigkeit Jahr für Jahr weiterentwickeln“. Von frischem Rosé bis zur edelsüßen Trockenbeerenauslese decken die burgenländischen Sieger die ganze stilistische Breite ab.