Pkw überschlägt sich auf der S31 – Frau wurde schwer verletzt

Auf der S31 Richtung Oberpullendorf ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen. Laut der Feuerwehr Oberpullendorf verlor eine Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb am Dach liegen.

Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Gemeinsam mit der Feuerwehr Weppersdorf, dem Roten Kreuz Oberpullendorf, dem Samariterbund und der Polizei stand die Feuerwehr Oberpullendorf im Einsatz.

Während der Bergungsarbeiten war die S31 zwischen Neutal und dem Verteiler Oberpullendorf vollständig gesperrt. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet und die Schnellstraße wieder freigegeben werden.