Rot und Blau loben einander über den grünen Klee

Doskozil, der bei der ersten Auflage von Rot-Blau 2015 zwar noch nicht in der Politik, aber beim Schmieden der Koalition an vorderster Front war, nannte seine Kriterien für eine funktionierende Koalition: Neben der inhaltlichen Übereinstimmung müsse man „fair und auf Augenhöhe miteinander umgehen“ und dürfe „nicht streiten“. Das ist aus seiner Sicht offenbar mit der FPÖ gelungen. Trotz der „turbulenten“ Zeiten beider Bundesparteien (die SPÖ erlebte bei der Nationalratswahl ein Debakel, die FPÖ auf Ibiza ihr Waterloo) sei es im Burgenland gelungen, eine „stabile Regierung aufrechtzuerhalten“. Mit der FPÖ sei auch die Umsetzung von Mindestlohn oder Englischunterricht an Volksschulen möglich gewesen, obwohl beides nicht im Regierungspakt stehe.

Man dürfe nicht vergessen, dass die SPÖ mit 42 und die FPÖ mit 15 Prozent in die Koalition gegangen seien, ergänzte LH-Vize Tschürtz. Er erhofft bei der Landtagswahl übrigens ein „Befriedigend“ für die Koalition – was immer das heißt. „Das wäre schon ganz super“, sagte Tschürtz, Doskozil erwartet eine bessere Note. Was Doskozil von ÖVP und Grünen hält, lässt sich erahnen: Klimapolitik sei sehr wichtig, aber mit „Hausverstand“ und „nicht überzogen“. Der ÖVP kreidete Doskozil die distanzierte Verabschiedung ihres langjährigen Chefs Franz Steindl an – für ihn scheinbar ein Indiz für generelle türkise Kaltherzigkeit.

Ach ja: Die Koalition sei offen, so Doskozil, denn erst müsse noch gewählt werden.