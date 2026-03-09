Schilfbrand bei Rohr im Burgenland rasch gelöscht
Schilf neben der Straße stand plötzlich in Flammen – ein Anrainer entdeckte den Brand rechtzeitig.
Ein Schilfbrand hat am Montagvormittag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rohr im Burgenland ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden mittels Sirene in Richtung Burgauberg alarmiert.
Aus ungeklärter Ursache fing Schilf neben der Straße Feuer. Ein Anrainer entdeckte den Brand rechtzeitig.
Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Zum Einsatz kamen ein TLF-A 2000, ein KLF-W sowie ein MTF. Insgesamt standen sieben Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.
