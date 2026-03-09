Schilfbrand bei Rohr im Burgenland rasch gelöscht

Ein Schilfbrand hat am Montagvormittag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Rohr im Burgenland ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden mittels Sirene in Richtung Burgauberg alarmiert.

Aus ungeklärter Ursache fing Schilf neben der Straße Feuer. Ein Anrainer entdeckte den Brand rechtzeitig.