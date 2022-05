Radiochemikerin aus Nebersdorf forscht in den USA

Schon als Sechsjährige wollte Katharina Domnanich den Sachen auf den Grund gehen. „Mich hat interessiert, warum die Dinge so sind, wie sie sind“, sagt die heute 32-Jährige, die aus Nebersdorf stammt. Ihre Leidenschaft zu Naturwissenschaften hat sie zum Beruf gemacht. Die promovierte Radiochemikerin ist in der Forschung in den USA, an der Michigan State University, tätig. Bei einem Heimatbesuch erzählte sie von ihrer Arbeit.

Radiochemie, das sei wie Chemie mit radioaktiven Sachen. „Wir haben einen Teilchenbeschleuniger und der stellt jede Menge Radionuklide (instabile Atomsorten, deren Kerne radioaktiv zerfallen, Anm.) her. Wir versuchen sie aufzubereiten und dann kann man sie für verschiedene Zwecke einsetzen“, erklärt die Wissenschaftlerin.

In der Krebstherapie einsetzbar

Die Facetten für die Anwendungsmöglichkeiten sind breit gefächert. Radioaktivität ist in vielen Bereichen einsetzbar, etwa in der Nuklearmedizin und für die Visualisierung von Tumoren. Aber auch in der Krebstherapie, so Domnanich. Bereits in der Hauptschule in Großwarasdorf sei sie an Chemie interessiert gewesen. Marie Curie zählt zu ihren Vorbildern.