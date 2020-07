Videokonferenz mit Helene Fischer möglich

Bereits vor Beginn der Verhandlung stand fest, zu einem Treffen zwischen der Deutschen und dem Kläger, der 63-jährige Burgenländer Heimo Eitel, wird es auch diesmal nicht kommen. Die Schlagersängerin war nicht persönlich geladen. Dafür Fischers Anwalt, Alexander Wanke. Dieser bemühte sich, den Kläger Eitel zu beruhigen: Seine Mandantin könne nicht jedes Meeting wahrnehmen. Die Anfrage, die Eitel im Vorfeld des Konzerts an Fischer gesendet hat, wäre zudem nicht rechtsbindend.

Was war überhaupt passiert? Bei der Schlagernacht in Mörbisch im Juni 2014 soll die Sängerin einen großen Bogen um Eitel und seine Gruppe gemacht haben. Und das, obwohl Fischer vom Wunsch des 63-jährigen Pensionisten, mit ihr kurz zu sprechen, gewusst haben soll. Ein fehlendes Gespräch war demnach der Grund, warum Eitel, der an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidet - eine Erkrankung des motorischen Nervensystems -, den Schlagerstar wegen Diskriminierung von Behinderten geklagt hat.