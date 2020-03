Pkw-Lenkerin stürzte mit ihrem Fahrzeug in einen Obstgarten

Am steilen Güterweg „ Steinriegel“ in St. Martin an der Raab geriet in der Nacht auf Samstag eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf das Straßenbankett. Sie konnte den Pkw nicht mehr auf die Fahrbahn zurücklenken, stürzte über die steile Straßenböschung und blieb danach mit ihrem Wagen seitlich in einem kleinen Obstgarten liegen.

Die Lenkerin konnte sich glücklicherweise selbst und unverletzt über die Fahrertüre befreien und die Feuerwehr St. Martin an der Raab alarmieren. Um den nur wenig beschädigten PKW möglichst schonend bergen zu können, wurde die Stadtfeuerwehr Jennersdorf nachalarmiert und der Pkw mit dem Kran des schweren Rüstfahrzeuges geborgen.