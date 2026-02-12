Pflegeheim "Rosengarten": Am Rosenmontag fällt das Urteil

Die Insolvenz des Pflegeheims „Rosengarten“ in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) vom November 2023 beschäftigt am kommenden Montag das Landesgericht Eisenstadt. Die ehemalige Geschäftsführerin muss sich vor einem Schöffengericht wegen betrügerischer Krida und grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen verantworten. Sie soll der Gesellschaft etwa im Rahmen einer Gewinnausschüttung im August 2023 rund 200.000 Euro zu viel an Vermögen entzogen haben.

Weiters wird der Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin vorgeworfen, dass sie Jahresabschlüsse so erstellte, dass ein zeitnaher Überblick über die wahre Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage erheblich erschwert wurde. Unter anderem soll sie nachträglich in Rechnung gestellte Managementleistungen von über 300.000 Euro in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 nicht als Verbindlichkeiten ausgewiesen haben, ebenso wenig die notwendigen Rückstellungen für die bestehenden Zeitguthaben der Dienstnehmer.