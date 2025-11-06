Zweiter Fall: Pferd lag tot auf Koppel, Verdacht auf Vergiftung

In Mannersdorf an der Rabnitz (Bezirk Oberpullendorf ) ist am Mittwoch ein Pferd aus bisher unbekannter Ursache verendet. Das Tier befand sich gemeinsam mit weiteren Pferden auf einer Koppel und wurde von der Besitzerin leblos am Boden liegend aufgefunden.

Eine hinzugezogene Tierärztin konnte nur noch den Tod feststellen. Aufgrund der beobachteten Symptomatik besteht der Verdacht einer Vergiftung.

Das verendete Tier wird an der Veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert, um die genaue Todesursache zu ermitteln.