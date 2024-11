Paul Szimák: Die feinste Art der Fotografie

Ein Burgenländer schreibt Fotografiegeschichte: Der in Müllendorf lebende Künstler Paul Szimák wurde in Athen zum "Fine Art Fotograf des Jahres" gekürt – eine Auszeichnung, die als "Oscar der Fotografie" gilt. Mit seiner einzigartigen Bildsprache und seiner Leidenschaft für die Kunst zählt er nun zu den besten Fotografen Europas und der Welt.

Der Gewinn der "Fine Art Photographer of the Year"-Auszeichnung bei den IPA International Photography Awards in Los Angeles ist für Szimák ein Wendepunkt. "Das ist der absolute Gipfel der künstlerischen Anerkennung", so der Künstler. Die prestigeträchtige Auszeichnung öffnet ihm Türen, die zuvor verschlossen blieben.

"Es war wie Magie – seitdem vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht mit Fotografie beschäftige." Seine Bilder verbinden technische Perfektion mit künstlerischem Ausdruck. "Fotografie ist für mich Achtsamkeit", sagt Szimák. Diese Haltung spiegelt sich in seinen Werken wider, die Geschichten erzählen und Emotionen wecken.

Seine Reise an die Spitze war alles andere als einfach. "Es gab Momente, in denen ich das Gefühl hatte, in einem schwarzen Tunnel festzustecken", erzählt Szimák. Doch gerade diese Herausforderungen stärkten seinen Willen, sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Sein Durchbruch kam über Nacht – eine Erfahrung, die er selbst kaum glauben konnte.

Internationale Anerkennung für den Burgenländer

Derzeit sind seine Bilder in der Galerie House of Lucie in Athen zu sehen. Weitere Stationen folgen in Los Angeles, Budapest und Bangkok. Trotz seines Erfolgs bleibt Szimák der traditionellen Kunst verbunden. "Ich ziehe die langsame, handwerkliche Arbeitsweise vor. Sie hat etwas Meditatives."