Hoffnung auf vier Pfoten: Wie ein Hund Sicherheit geben soll

Ein Assistenzhund könnte für den neunjährigen Martin aus Parndorf den entscheidenden Unterschied machen. Der Bub lebt mit frühkindlichem Autismus und reagiert besonders sensibel auf Reize wie Lärm oder unerwartete Veränderungen. Diese führen oft zu sogenannten Meltdowns (Zusammenbruch; Anm.), die für ihn und seine Familie eine große Belastung darstellen.

Eine besondere Wirkung haben Tiere auf ihn. Hunde beruhigen ihn und helfen, Stress abzubauen. Daher möchte die Familie gemeinsam mit der Volkshilfe Burgenland einen speziell ausgebildeten Assistenzhund finanzieren. Dieser soll lernen, auf Martins Stresssignale zu reagieren, ihn zu beruhigen und ihm Sicherheit zu geben.

Die Ausbildung des Hundes bei Partner-Hunde Österreich kostet insgesamt 26.000 Euro. Einen Teil trägt die Familie selbst, rund 80 Prozent sollen über Spenden finanziert werden. Dafür hat die Volkshilfe ein Spendenprojekt eingerichtet: IBAN: AT04 5100 0910 1310 0610; Kennwort: Familie Haas.