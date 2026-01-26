Panne bei Burgenland Energie behoben: Rechnungen trudeln ein

Von einem seit Mitte September bestehenden technischen Problem waren auch die Abrechnungen von mehr als Tausend Kunden der Burgenland Energie (BE) betroffen, der KURIER hat berichtet. Jetzt ist ein Ende absehbar.

Bei Österreichs Netzbetreibern habe es zwecks Systemsicherheit ein Update der internationalen Software gegeben. Dieses Update, so die BE, habe „leider dazu geführt, dass es österreichweit zu Verzögerungen bei den Energieabrechnungen gekommen ist“.