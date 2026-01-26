Burgenland

Panne bei Burgenland Energie behoben: Rechnungen trudeln ein

46-63413657
Bis Anfang Februar sollen alle Abrechnungen übermittelt werden.
26.01.26, 06:15

Von einem seit Mitte September bestehenden technischen Problem waren auch die Abrechnungen von mehr als Tausend Kunden der Burgenland Energie (BE) betroffen, der KURIER hat berichtet. Jetzt ist ein Ende absehbar.

Bei Österreichs Netzbetreibern habe es zwecks Systemsicherheit ein Update der internationalen Software gegeben. Dieses Update, so die BE, habe „leider dazu geführt, dass es österreichweit zu Verzögerungen bei den Energieabrechnungen gekommen ist“.

Möglichkeit von Teilabrechnungen

In den vergangenen Wochen hätten Mitarbeiter „auch an Wochenenden und Feiertagen intensiv daran gearbeitet“. Die ersten offenen Abrechnungen konnten an Kunden übermittelt werden.

Die letzten ausstehenden Abrechnungen sollen bis Anfang Februar folgen.

„Klar ist, dass Burgenland Energie für die jeweiligen Kunden auch die Möglichkeit von Teilabrechnungen und Ratenzahlungen anbietet“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

