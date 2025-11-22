Outlet Center: Mario Schwann ist Manager des Jahres

Mario Schwann, General Manager des McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, wurde vom Management Club Burgenland in dieser Woche als Manager des Jahres 2025 ausgezeichnet.

Bei der Verleihung betonte Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth: „Mit Mario Schwann fiel die Wahl auf einen erfahrenen Manager mit internationalem Profil. Mit rund 160 Designerstores auf etwa 37.000 Quadratmetern zog das Designer Outlet Parndorf im Jahr 2024 über sieben Millionen Gäste an. Gratulation! Mario Schwann ist der Mann, der Shopping zur Kultur, Wirtschaft zur Verantwortung und Parndorf zur Marke gemacht hat.“