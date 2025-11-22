Outlet Center: Mario Schwann ist Manager des Jahres
Mario Schwann, General Manager des McArthurGlen Designer Outlet Parndorf, wurde vom Management Club Burgenland in dieser Woche als Manager des Jahres 2025 ausgezeichnet.
Bei der Verleihung betonte Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth: „Mit Mario Schwann fiel die Wahl auf einen erfahrenen Manager mit internationalem Profil. Mit rund 160 Designerstores auf etwa 37.000 Quadratmetern zog das Designer Outlet Parndorf im Jahr 2024 über sieben Millionen Gäste an. Gratulation! Mario Schwann ist der Mann, der Shopping zur Kultur, Wirtschaft zur Verantwortung und Parndorf zur Marke gemacht hat.“
Schwann arbeitet seit dem Jahr 2004 für McArthurGlen. Vor seiner Position als General Manager war er als Center Manager sowie zuvor als Deputy und Retail Manager für das Designer Outlet Parndorf tätig.
Langjährige Erfahrung
Zwischen 2019 und 2021 verantwortete er zusätzlich die Standorte Salzburg und Ochtrup in Deutschland. Der WU-Absolvent sammelte vor seiner Tätigkeit bei McArthurGlen Berufserfahrung im Sales bei Nike sowie bei der Raiffeisen Bank International AG.
Der Management Club Burgenland, unter der Leitung von Präsident und Raiffeisen-Generaldirektor Rudolf Könighofer, versteht sich als Netzwerk führender Managerinnen und Manager im Burgenland. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort zu stärken und ein leistungsfreundliches Klima zu fördern.
