Sicheres Osterfeuer: So halten Sie alle Vorschriften ein

Das Osterfest steht bevor, und mit ihm die Tradition der Osterfeuer . Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner appelliert an die Burgenländerinnen und Burgenländer, beim Abbrennen der Feuer die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

"Das beliebte Brauchtum darf nicht zur Umweltbelastung oder gar zur Gefahr werden. Wir appellieren an die Vernunft aller Bürgerinnen und Bürger, sich an die Vorschriften zu halten, um Umwelt und Gesundheit nicht zu gefährden", so Haider-Wallner.

Klare Regeln für Brauchtumsfeuer

Das Burgenland erlaubt das Entzünden von Osterfeuern unter bestimmten Voraussetzungen. Die rechtlichen Grundlagen sind in der Burgenländischen Verbrennungsverbots-Ausnahme-Verordnung (Bgld. VVAV) geregelt. Zu den wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zählen: