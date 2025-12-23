Organische Stromspeicher: Große Erwartung bisher nicht erfüllt

Am Montag wurde der erste große Stromspeicher fürs Burgenland angeliefert. Dabei wollte man 2025 nicht am Anfang, sondern am Ende stehen.

Als Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Mitte 2022 die Kooperation mit dem deutschen Unternehmen CMBlu Energy AG präsentierte, sah er das Problem der Stromspeicherung vor der Lösung. Dank der neuen Technologie aus Bayern, die statt Lithium auf Kohlenstoffverbindungen baut, die dem menschlichen Organismus nachgebildet sind, könnte es 2025 schon so weit sein.