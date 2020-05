ÖVP-Chef Sagartz an SPÖ: "Kein Blankoscheck für neue Schulden"

Krisen sind kein guter Boden für die Opposition, sagt man. Schwere Krisen drohen ihr den Boden zu entziehen.

Seit gut zwei Monaten ist Christian Sagartz, einziger burgenländischer EU-Parlamentarier, geschäftsführender Landesparteichef der ÖVP. Kaum war der 39-Jährige vom Landesparteivorstand bestellt, wurde das ganze Land in den Corona-Modus heruntergeregelt. Der Nachfolger von Thomas Steiner an der Spitze der 30,6-Prozent-Partei musste seine Tour durch die sieben Bezirke nach drei Stationen vorerst abbrechen. Der für Juni geplante Parteitag mit Sagartz‘ offizieller Kür findet wohl erst im Oktober statt.

Er habe seinen Start ob der Umstände dennoch nicht als schwierig empfunden, aber „der direkte Kontakt zu den Menschen fehlt mir“, räumt Sagartz im KURIER-Gespräch im fast leeren türkisen Parteihaus in Eisenstadt ein. Weil die für Sagartz so wichtige persönliche Präsenz in den Gemeinden, durch die er politische Haltungen und Inhalte am liebsten vermittelt, derzeit verunmöglicht ist und auch der Parteienverkehr im ÖVP-Haus bis 15. Mai ruht, will der ÖVP-Chef anderweitig „erreichbar und verfügbar“ bleiben. Unter dem Motto „Auch in schwierigen Zeiten immer für Sie da“, hat er seine Handynummer in Zeitungsinseraten veröffentlicht. Eine Anruferin habe das für einen Politiker als ungewöhnliche „Anständigkeit“ empfunden, erzählt Sagartz.

Zweierlei Rote

Für weniger anständig hält der gestandene Parlamentarier Sagartz, der von 2005 bis Anfang 2020 dem Landtag angehörte, ehe er dank seiner 16.500 Vorzugsstimmen ins EU-Parlament wechselte, das Verhalten der absolut regierenden SPÖ.

Während LH-Vize Astrid Eisenkopf in der Abwesenheit von LH Hans Peter Doskozil infolge seiner Stimmband-Operation die Opposition „gut eingebunden hat“, sei dieser konsensuale Kurs von Doskozil abrupt beendet worden, bedauert Sagartz.