Lkw gegen Pkw: Schwerer Verkehrsunfall auf der B50

Am Donnerstagvormittag kam es auf der B50 bei Oberwart zu einem Verkehrsunfall . Gegen 09:53 Uhr kollidierten auf Höhe des Kreisverkehrs Steinbrückl ein Lkw und ein Pkw. Dabei wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung und brachte die verletzte Person anschließend in die Klinik Oberwart .

Die Stadtfeuerwehr Oberwart sicherte Unfallstelle ab, führte Fahrzeugbergung durch und reinigte die Fahrbahn.

Die Stadtfeuerwehr Oberwart war mit mehreren Fahrzeugen (ELF, SRF, KRF-S und WLF-K) im Einsatz. Sie sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte die Bergung der Fahrzeuge durch. In Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei, die mit Kehrmaschine und Pritschenwagen unterstützte, wurde die Fahrbahn gereinigt.

Rund 1,5 Stunden dauerte der Einsatz, an dem auch die Polizei beteiligt war.