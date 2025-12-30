Flasche flog aus VIP-Bereich: Mädchen bei Disco schwer verletzt

Bei der Ö3-Disco in der Messehalle Oberwart ist es am 25. Dezember zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Laut einer Mitteilung des Veranstalters TA Events wurden aus dem VIP-Bereich Flaschen in die Menge geworfen . Dabei wurde ein junges Mädchen schwer verletzt .

Der Veranstalter sprach von einem „absolut inakzeptablen Vorfall“ und appellierte an Besucherinnen und Besucher, zur Aufklärung beizutragen . Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Für entscheidende Informationen hat TA Events eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Hinweise können sowohl anonym über private Nachrichten als auch direkt bei der Polizei abgegeben werden.

Der Veranstalter ruft dazu auf, den Zeugenaufruf zu teilen, um „Gerechtigkeit für das verletzte Mädchen“ zu ermöglichen.