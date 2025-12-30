Zeugenaufruf

Flasche flog aus VIP-Bereich: Mädchen bei Disco schwer verletzt

Große Menschenmenge feiert in einer Halle mit bunter Beleuchtung und Musikbühne.
Nach einem Flaschenwurf bei der Ö3-Disco in Oberwart wurde ein Mädchen verletzt. Der Veranstalter sucht Zeugen und bietet 1.000 Euro Belohnung.
30.12.25, 10:11
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei der Ö3-Disco in der Messehalle Oberwart ist es am 25. Dezember zu einem schweren Zwischenfall gekommen. Laut einer Mitteilung des Veranstalters TA Events wurden aus dem VIP-Bereich Flaschen in die Menge geworfen. Dabei wurde ein junges Mädchen schwer verletzt.

Vandalismus auf Sportanlage in Großpetersdorf

Der Veranstalter sprach von einem „absolut inakzeptablen Vorfall“ und appellierte an Besucherinnen und Besucher, zur Aufklärung beizutragen. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Wenn Schrott zu Kunst wird: Skulpturen sind europaweit gefragt

Für entscheidende Informationen hat TA Events eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Hinweise können sowohl anonym über private Nachrichten als auch direkt bei der Polizei abgegeben werden.

Der Veranstalter ruft dazu auf, den Zeugenaufruf zu teilen, um „Gerechtigkeit für das verletzte Mädchen“ zu ermöglichen.

Mehr zum Thema

Oberwart Konzert
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare