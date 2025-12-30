Südburgenland

Vandalismus auf Sportanlage in Großpetersdorf

Mehrere blaue Kunststoffsitze in einer Stadionreihe sind beschädigt oder fehlen teilweise.
Unbekannte beschädigten mehrere Sitze im Stadion des ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf. Der Verein erstattete Anzeige.
30.12.25, 10:05
Auf der Sportanlage des ASKÖ SV Elektro Unger Großpetersdorf im Südburgenland kam es zu einem Fall von Vandalismus. Mehrere blaue Sitzschalen auf der Zuschauertribüne wurden beschädigt oder herausgerissen.

Der Verein reagierte verärgert auf den Vorfall. In einem Online-Posting schrieb Präsident Alfred Kollar: „Auf diese Besucher hätten wir verzichten können. Vielen Dank an jene Vollidioten, die Teile unserer Sportanlage zerstört haben.“

Die Vereinsleitung hat laut dem Posting Anzeige erstattet. Zudem soll in Kürze eine Überwachungskamera installiert werden, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern, so die Ankündigung von Kollar.

Der SVG-Präsidente betonte, dass man sich grundsätzlich über den Besuch von Fans und Gästen freue, mutwillige Beschädigungen aber entschieden ablehne.

