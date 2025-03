100 Feuerwehrleute kämpften nachts gegen Vollbrand im Bezirk Oberwart

In einem Schuppen in Kohfidisch (Bezirk Oberwart) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. "Binnen weniger Minuten stand das Gebäude in Vollbrand", berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Die Löscharbeiten waren "aufgrund der starken Rauchentwicklung herausfordernd", hieß es. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden sei jedoch beträchtlich. Sieben Feuerwehren mit 100 Mitgliedern standen im Einsatz. Die Brandursache war Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.