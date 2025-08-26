Crashrettung: Feuerwehr befreite Säugling und Kleinkind aus Auto

Am Dienstag kam es in der Grazerstraße zu einem heiklen Einsatz für die Stadtfeuerwehr Oberwart . Gegen 13.24 Uhr wurde die Wehr zu einer Personenrettung alarmiert: Auf einem Parkplatz waren ein Säugling und ein Kleinkind aus bislang ungeklärter Ursache in einem Fahrzeug eingeschlossen.

Da bereits einige Zeit bis zur Alarmierung vergangen war und die Kinder deutliche Erschöpfungsanzeichen zeigten, entschied der Einsatzleiter sofort zu handeln. Im Rahmen einer Crashrettung wurde eine Seitenscheibe gewaltsam geöffnet, um die Kinder schnellstmöglich zu befreien (Crashrettung, auch Sofortrettung genannt, beschreibt die schnelle Rettung eines Patienten aus Lebensgefahr; Anm.).

Anschließend übergab die Feuerwehr die beiden an das Rote Kreuz, das sie zur weiteren Versorgung in die Klinik Oberwart brachte. Die Einsatzkräfte dankten allen Beteiligten für die rasche und professionelle Zusammenarbeit bei diesem Vorfall.