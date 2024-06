Nova Rock vor dem Start: Was tun, damit die Anreise klappt?

Beim Knoten Schwechat gebe es auf der A4 zudem eine Baustelle mit Fahrbahnverengung, die für Verzögerungen sorgen könnte, hielt der ÖAMTC in einer Aussendung fest. Dort sei es wichtig, Tempo 60 einzuhalten, vorausschauend zu fahren und sich vor der Abfahrt zeitgerecht einzureihen, um abrupte Spurwechsel zu vermeiden, appellierte der Verkehrsklub an die Autofahrer. Bei Bedarf werde von der A4 über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet.

Sonderzüge ab Wien

Um eine öffentliche Anreise zu erleichtern, fahren laut ÖAMTC zwischen Wien-Meidling und Nickelsdorf Sonderzüge ohne Zwischenstopps. Auch per Bus könne man aus einigen Städten anreisen. Shuttlebusse pendeln in Nickelsdorf zwischen Bahnhof, Ortsmitte und dem Festivalgelände. Am Sportplatz ist außerdem ein eigener Parkplatz für all jene eingerichtet, die nur Besucher aussteigen lassen oder abholen. Auch dort fährt ein Shuttlebus.