Nicole Bartl folgt Christian Reumann als Kinder- und Jugendanwältin
Fast sein ganzes Berufsleben lang war Christian Reumann Kinder- und Jugendanwalt des Burgenlandes. Nach 33 Jahren in dieser Funktion hat sich der Psychologe in die Pension verabschiedet.
Zur neuen Kinder- und Jugendanwältin wurde Nicole Bartl bestellt, berichtete das Landesmedienservice am Montag. Bartl stand seit 2020 der Abteilung Soziales und Pflege im Amt der burgenländischen Landesregierung vor und war dabei auch für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Als Abteilungsvorständin war sie an der Novellierung und Neufassung mehrerer Sozialgesetze beteiligt, unter anderem auch am burgenländischen Kinder- und Jugendhilfegesetz.
Provisorischer Abteilungsvorstand für Soziales und Pflege ist Marcel Tschürtz.
Ebenfalls seit Montag leitet Werner Karner, bisher Vizeabteilungsvorstand und Leiter des Hauptreferates Verkehrsrecht, als neuer Abteilungsvorstand die Abteilung 8 – Kompetenzzentrum Sicherheit. Er löst dort Horst Teuschl ab, der frühere Kripo-Beamte und Vizebüroleiter von LH Hans Peter Doskozil, ist ebenfalls im Ruhestand.
Eine Hierarchieebene über den Abteilungsvorständen sind die fünf Gruppenleiter angesiedelt. Markus Pammer, bisher provisorischer Leiter der Gruppe 3, hat nun sein Bestellungsdekret zum Gruppenvorstand aus den Händen von Landesamtsdirektor Ronald Reiter erhalten.
