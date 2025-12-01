Nicole Bartl folgt Christian Reumann als Kinder- und Jugendanwältin

Fast sein ganzes Berufsleben lang war Christian Reumann Kinder- und Jugendanwalt des Burgenlandes. Nach 33 Jahren in dieser Funktion hat sich der Psychologe in die Pension verabschiedet.

Zur neuen Kinder- und Jugendanwältin wurde Nicole Bartl bestellt, berichtete das Landesmedienservice am Montag. Bartl stand seit 2020 der Abteilung Soziales und Pflege im Amt der burgenländischen Landesregierung vor und war dabei auch für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig. Als Abteilungsvorständin war sie an der Novellierung und Neufassung mehrerer Sozialgesetze beteiligt, unter anderem auch am burgenländischen Kinder- und Jugendhilfegesetz.