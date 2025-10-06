Rettung am Neusiedler See: Surfer vor Einbruch der Nacht gefunden

Ein 25-jähriger Surfer aus Oberösterreich ist am Samstagabend auf dem Neusiedler See in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) in Seenot geraten und konnte von der Polizei gerettet werden.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei telefonisch darüber informiert, dass sich ein Surfer im Wasser befinde, der sein Foil-Board nicht mehr besteigen könne und es auch nicht mehr bis ans Ufer schaffe.