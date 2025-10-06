Rettung am Neusiedler See: Surfer vor Einbruch der Nacht gefunden
Zusammenfassung
- In Podersdorf am Neusiedler See wurde am Samstagabend ein 25-jähriger Surfer aus Oberösterreich aus Seenot gerettet.
- Der Mann konnte sein Foil-Board nicht mehr erreichen und schaffte es nicht, selbstständig ans Ufer zu kommen.
- Die Polizei Podersdorf ortete ihn mithilfe eines Hinweisgebers und rettete ihn rund 1,5 Kilometer vom Ufer entfernt.
Ein 25-jähriger Surfer aus Oberösterreich ist am Samstagabend auf dem Neusiedler See in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) in Seenot geraten und konnte von der Polizei gerettet werden.
Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei telefonisch darüber informiert, dass sich ein Surfer im Wasser befinde, der sein Foil-Board nicht mehr besteigen könne und es auch nicht mehr bis ans Ufer schaffe.
Die Beamten der Polizeiinspektion Podersdorf starteten umgehend mit dem Polizeiboot die Suche. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit kamen sämtliche verfügbaren Einsatzmittel wie Suchscheinwerfer, Signalhorn und Lautsprecher zum Einsatz, um den Mann zu lokalisieren.
Unter telefonischer Mithilfe des Hinweisgebers, der die Richtung angab, in der sich der Surfer befand, gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Mann etwa 1,5 Kilometer vom Ufer entfernt zu entdecken und sicher an Bord zu holen.
Der 25-Jährige blieb unverletzt, zeigte sich jedoch deutlich erschöpft. Die Polizei wies darauf hin, dass vor allem in den Herbstmonaten rasch einsetzende Dunkelheit und fallende Temperaturen am See leicht zu gefährlichen Situationen führen können.
Kommentare