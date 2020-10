Neusiedl am See: Viel vor ums halbe Geld

Ein Investitionspaket für das kommende Jahr hat der Gemeinderat in Neusiedl am See in seiner vergangenen Sitzung mit den Stimmen von SPÖ, Grünen und FPÖ beschlossen. Berappen muss man dafür 880.000 Euro. Die zweite Hälfte der insgesamt 1,76 Millionen Euro Investitionssumme werden über das Kommunalinvestitionspaket des Bundes gefördert.