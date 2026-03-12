Ein Lehrer beobachtete den Vorfall und bemerkte nach dem kurzen Handgemenge, dass einer der Burschen vermutlich einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich hatte. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei , die kurze Zeit später beim Schulzentrum eintraf.

Vor dem Schulgebäude der HAK/Pannoneum in Neusiedl am See ist es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren gerieten kurz vor 8 Uhr vor dem Schulkomplex in eine Rangelei .

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche eine Softgun bei sich gehabt hatte. Nach der Auseinandersetzung soll er die Waffe in einem nahegelegenen Mülleimer entsorgt haben. Der Jugendliche zeigte sich laut Polizei zu dem Vorfall geständig. Verletzt wurde niemand.

Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Zweiter Alarm im Schulgebäude

Wenig später wurde der Polizei ein weiterer Vorfall gemeldet. Dabei ging es erneut um die Sichtung eines waffenähnlichen Gegenstandes im Schulgebäude.

Die Polizei kontrollierte daraufhin alle Räume und Klassen des Schulkomplexes. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht.

In beiden Fällen laufen laut Polizei weitere Ermittlungen.