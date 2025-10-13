Drei Festnahmen nach Einbruchsserie im Nordburgenland

Nach mehreren Einbruchsdiebstählen im Bezirk Neusiedl am See konnte die Polizei drei Verdächtige festnehmen. Am 9. Oktober beobachtete ein Zeuge in Pama zwei Personen, die sich unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften. Er alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die beiden mit Taschen voller Diebesgut aus dem Haus.

Die Einsatzkräfte konnten die mutmaßlichen Täter – eine 43-jährige Frau und einen 28-jährigen Mann, beide slowakische Staatsbürger – noch in Tatortnähe festnehmen. Nach den bisherigen Ermittlungen gelangten sie über die Garage ins Haus und stahlen dort Wertgegenstände und Kleidung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden beide in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Ermittlungen zu möglichen weiteren Einbrüchen sind im Gange. Täter dürfte es auf Pkw abgesehen haben Eine weitere Festnahme erfolgte am 10. Oktober in Neusiedl am See. Ein PKW-Besitzer bemerkte eine männliche Person auf der Beifahrerseite seines Autos, nachdem er während eines Einkaufs einen Anruf erhalten und zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war.