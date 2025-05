Neues Heim für Events und Vereine: „Arena 7111“ in Parndorf eröffnet

Was lange währt, wird endlich gut: Die Idee für eine Sport- und Veranstaltungshalle in Parndorf stammt ursprünglich aus dem Jahr 2011. Bis zur feierlichen Eröffnung der „Arena 7111“ am vergangenen Samstag sind somit 14 Jahre vergangen, erinnerte Bürgermeister Wolfgang Kovacs (Liste Parndorf) in seiner Rede.