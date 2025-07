Aufgrund zunehmender extremer Wetterereignisse ist ein Sonderalarmplan Hochwasser an der Leitha im Bezirk Neusiedl am See ausgearbeitet worden.

Dieser soll dafür sorgen, die Abläufe gezielter, schneller und effektiver zu koordinieren, um Menschen zu schützen und Schäden zu minimieren, teilte das Landesmedienservice Burgenland am Mittwoch mit.