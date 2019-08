Neue Haushaltsführung belastet die Kommunen

Burgenlands Gemeinden können nicht über mangelnde Herausforderungen klagen. Zu den offenen Fragen der Mitfinanzierung pflegender Angehöriger und von Gratiskindergärten – beides Themen, die das Land forciert – kommt die Umstellung der Haushaltsführung. Die 171 Kommunen wechseln vom kameralistischen System auf ein Voranschlags- und Rechnungssystem, wie es auch in der Privatwirtschaft zur Anwendung kommt. Für den Voranschlag 2020 gilt bereits das neue System. Zuvor muss im Herbst noch eine Novelle der Gemeindeordnung im Landtag beschlossen werden. Mit der neuen Haushaltsführung werde „erstmals eine vollständige Darstellung der finanziellen Situation einer Gemeinde“ ermöglicht, sagte der für Gemeinden zuständige Landesrat und frühere Draßburger Bürgermeister Christian Illedits ( SPÖ) am Mittwoch in Eisenstadt.